На "Сумихімпромі" внаслідок обстрілу стався витік аміаку

Російські війська близько 4-ї ранку 21 березня обстріляли Суми. Під удар потрапило ПАТ "Сумихімпром", внаслідок обстрілу було пошкоджено 1 резервуар з аміаком.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС та голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

О 7:30 рятувальники локалізували аварію. Співробітники ДСНС провели роботи з накладення бандажу на пошкоджений трубопровід, також здійснили необхідні заходи для осадження аміачної хмари.

Стало відомо, що один працівник підприємства отримав травми.

О 7:49 рятувальники повністю ліквідували аварію із викиду аміаку. Наразі працівники підприємства розпочали регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.

В результаті обстрілу було пошкоджено 1 резервуар з аміаком. Фото: ДСНС

Водночас, за інформацією Живицького, внаслідок аварії зона ураження становить близько 2,5 км. Враховуючи напрям вітру, під загрозою опинилося село Новоселиця, при цьому для Сум поки що загрози немає.

"Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків. якщо чуєте запах аміаку – дихати треба через зволожену марлеву пов'язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти)", - порекомендував Живицький.

Що робити, якщо людина отруїлася аміаком

Насамперед потрібно вивести ураженого на свіже повітря. Щоб мінімізувати наслідки, потрібно випити трохи молока з харчовою содою.

Паралельно потрібно надіти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще за 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

Якщо аміак пошкодив очі, потрібно промити їх водою або протерти вазеліном або оливковою олією. При ураженні шкіри – обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової чи лимонної кислоти.

Раніше окупанти завдали сильних ударів по комбінату "Азовсталь" у Маріуполі. При цьому генеральний директор підприємства Енвер Цкітішвіллі заявив, що не варто "ховати" комбінат - завод ще може працювати на повну.

Річ у тому, що відколи почалася широкомасштабна війна, керівники грамотно розробили програму зупинки роботи комбінату. Водночас бої за металургійний комбінат продовжуються.