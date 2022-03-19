"Азовсталь" ще може працювати на повну, — гендиректор комбінату

Генеральний директор комбінату "Азовсталь" в Маріуполі Енвер Цкітішвіллі заявив, що не варто "ховати" підприємство — завод ще може працювати на повну.

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На відео, яке опублікував 24 канал, він розповідає, що відколи почалась війна, то керівники грамотно розробили програму щодо зупинки роботи комбінату.

"Ми зупинили коксові печі, знизили температуру, залили рідким склом, щоб не дати далі йти процесу коксування. Таким чином знизили до цілком безпечного рівня екологічне навантаження на місто і містян. Коксові батареї не страшні для них", – запевнив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у місті Маріуполь точаться бої за металургійний комбінат "Азовсталь", окупанти продовжують його знищувати.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону українських каналів.

"Зараз ідуть бої за "Азовсталь". По суті, за наявними даними, можу сказати, що ми втратили цього економічного гіганта. По суті, один із найбільших металургійних заводів Європи фактично знищується", — розповів Денисенко.