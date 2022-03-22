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Загрози населенню немає: на "Сумихімпромі" повністю ліквідували наслідки витоку аміаку
На державному підприємстві "Сумихімпром" повністю ліквідували наслідки вчорашньої розгерметизації трубопроводу та незначного витоку аміаку через пошкодження внаслідок обстрілів. Жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.
Про це повідомляє прес-служба "Сумихімпром".
Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовані власними силами підприємства та силами ДСНС – трубопровід загерметизовано, накладено спеціальний бандаж. Підрозділи ДСНС завершили роботи з осадження аміачної хмари. Жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.
"Персонал підприємства та співробітники ДСНС виявили мужність та злагодженість при ліквідації наслідків аварії – всі дії відбувалися чітко згідно з планом ліквідації аварійних ситуацій", — йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На жаль, один із співробітників підприємства отримав травму, йому вже надано оперативну медичну допомогу.
Також повідомляється, що працівниками ПАТ "Сумихімпром" розпочато регламентні роботи щодо відновлення технологічного процесу, оскільки підприємство було екстрено зупинено у перший день війни – 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, 21 березня 2022 року о 02:58 на державному підприємстві "Сумихімпром" сталася надзвичайна ситуація. Внаслідок обстрілу заводу було пошкоджено трубопровід аміаку в цеху складних мінеральних добрив. В результаті розгерметизації трубопроводу спрацювали аварійні системи захисту, при цьому стався незначний витік аміаку.