Под Киевом войска РФ уничтожили овощехранилище и колбасный цех стоимостью 600 млн грн

В Броварском районе Киевской области российские войска в результате обстрела уничтожили овощехранилище и колбасный цех агропромышленной компании "Веги тренд" Сумма ущераба составила более 600 млн грн. Об этом совладелец компаний "Веги Тренд Инвест" и "Вел Мит Инвест" Евгений Коломиец сообщил в своем Facebook.

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"При обстреле Броварского района, который в очередной раз сегодня устроили орки, сгорел овощной состав "Веги тренд Инвест" и мясной "Вел Мит Инвест". Уничтожены десятки тонн продукции. Это еще один удар по обеспечению потребностей Киевщины и всей Украины в питании", – заявил Коломиец.

Атака русских войск на склад состоялась 22 марта. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам Евгения Коломийца в хранилище были овощи, которые должны пойти на питание бойцов территориальной обороны Киева и Киевской области

"И это не может быть случайностью – наши склады стоят в чистом поле. Вокруг ни одного здания. С первого дня войны мы отправляли свежие овощи для питания наших бойцов. Жаль, что сейчас такой возможности не будет".

Также от ударов вражеской армии пострадал мясной комбинат "Вел Мит Инвест", расположенный вплотную к овощехранилищу.

"Веги Тренд Инвест" — агропромышленный комплекс по хранению и переработке сельхозсырья, расположен в Броварском районе Киевской области. Он мог одновременно принять до 20 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.

"Вел Мит Инвест" — мясной комбинат в Броварском районе Киевской области. До войны ассортимент мясного цеха состоял из более чем 50 видов мясной продукции.

Напомним, в тот же день Разрушительный ракетный удар агрессор нанес по Днепропетровской области, в результате чего остановлено железнодорожное движение через станцию Павлоград-2.

А в Николаеве российские войска ночью 22 марта обстреляли морской порт. В результате портовая инфраструктура получила значительные повреждения.