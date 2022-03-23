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Российские войска обстреляли два района Киева: под удар попали дома и ТЦ, есть пострадавшие

Российские войска обстреляли два района Киева: под удар попали дома и ТЦ, есть пострадавшие
Обстрел частных домов в Святошинском районе. Фото: Facebook Николая Поворозника

23 марта войска армии Российской Федерации нанесли удар по столице Украины. Под обстрел попали дома и торговый центр в Святошинском и Шевченковском районах Киева. 

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В результате обстрелов возникли пожары, на места оперативно прибыли спасатели. Возгорание вскоре ликвидировали, по предварительной информации, после первого обстрела пострадавших нет.

Фото 2 — Российские войска обстреляли два района Киева: под удар попали дома и ТЦ, есть пострадавшие
Фото 3 — Российские войска обстреляли два района Киева: под удар попали дома и ТЦ, есть пострадавшие

При этом утром 23 марта оккупанты нанесли повторный удар по столице — обстреляли Шевченковский район.

"На месте работают спасатели и медики. В настоящее время есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо человек травмированы", — резюмировали в КГГА.

Количество жертв может быть и большим, информация о пострадавших и характере разрушений уточняется.

Ранее, 20 марта, оккупанты нанесли сильный удар по Подольскому району Киева, а именно по микрорайону Виноградарь. В результате начали гореть автомобили на парковке и торговый центр Retroville. 

Тогда по меньшей мере восемь человек погибли, один получил травмы. Кроме того, российские военные продолжают обстреливать мирное население Киевской области. В частности, 22 марта в Броварском районе российские войска в результате обстрела уничтожили овощехранилище и колбасный цех агропромышленной компании "Веги тренд".

Автор:
Вита Молодан