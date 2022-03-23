Российские войска обстреляли два района Киева: под удар попали дома и ТЦ, есть пострадавшие

23 марта войска армии Российской Федерации нанесли удар по столице Украины. Под обстрел попали дома и торговый центр в Святошинском и Шевченковском районах Киева.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В результате обстрелов возникли пожары, на места оперативно прибыли спасатели. Возгорание вскоре ликвидировали, по предварительной информации, после первого обстрела пострадавших нет.

При этом утром 23 марта оккупанты нанесли повторный удар по столице — обстреляли Шевченковский район.

"На месте работают спасатели и медики. В настоящее время есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо человек травмированы", — резюмировали в КГГА.

Количество жертв может быть и большим, информация о пострадавших и характере разрушений уточняется.

Ранее, 20 марта, оккупанты нанесли сильный удар по Подольскому району Киева, а именно по микрорайону Виноградарь. В результате начали гореть автомобили на парковке и торговый центр Retroville.

Тогда по меньшей мере восемь человек погибли, один получил травмы. Кроме того, российские военные продолжают обстреливать мирное население Киевской области. В частности, 22 марта в Броварском районе российские войска в результате обстрела уничтожили овощехранилище и колбасный цех агропромышленной компании "Веги тренд".