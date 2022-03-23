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Войска РФ обстреляли в Киеве парковку в Подольском районе: есть погибший

гсчс
В Киеве после взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в среду, 23 марта, обстреляли парковку торгового центра, расположенного в Подольском районе столицы Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", — заявил городской голова.

Это не первый удар по столице, который российские войска нанесли 23 марта.

Ночью под обстрел попали дома и торговый центр в Святошинском и Шевченковском районах Киева. При этом утром 23 марта россияне нанесли повторный удар по столице — обстреляли Шевченковский район.

Ранее, 20 марта, оккупанты нанесли сильный удар по Подольскому району Киева, а именно по микрорайону Виноградарь. В результате начали гореть автомобили на парковке и торговый центр Retroville. Тогда погибли восемь человек.

До этого 18 марта российские военные два раза за сутки обстреляли из тяжелой артиллерии территорию жилых кварталов в Святошинском районе столицы.

Автор:
Сергей Горелов