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Войска РФ обстреляли в Киеве парковку в Подольском районе: есть погибший
Российские войска в среду, 23 марта, обстреляли парковку торгового центра, расположенного в Подольском районе столицы Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", — заявил городской голова.
Это не первый удар по столице, который российские войска нанесли 23 марта.
Ночью под обстрел попали дома и торговый центр в Святошинском и Шевченковском районах Киева. При этом утром 23 марта россияне нанесли повторный удар по столице — обстреляли Шевченковский район.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее, 20 марта, оккупанты нанесли сильный удар по Подольскому району Киева, а именно по микрорайону Виноградарь. В результате начали гореть автомобили на парковке и торговый центр Retroville. Тогда погибли восемь человек.
До этого 18 марта российские военные два раза за сутки обстреляли из тяжелой артиллерии территорию жилых кварталов в Святошинском районе столицы.