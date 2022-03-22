Російські окупанти двічі за ніч обстріляли села під Кривим Рогом, а на Донеччині застосували фосфорні боєприпаси

Армія Російської Федерації продовжує завдавати ударів по мирним жителям та застосовувати заборонену зброю.

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Зокрема, у ніч із 21 на 22 березня ворог двічі з "Градів" обстріляв село Мала Костромка та Зеленодольськ у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Внаслідок обстрілу житлові будинки зруйновані. При цьому, за попередніми даними, постраждалих серед мирного населення немає.

"Сьогодні (22 березня - Delo.ua) о 12:00 буде вже п'ята електричка з Апостолового на Кривий Ріг для виїзду всіх бажаючих мешканців. Тим, хто не може зупинитися у знайомих чи родичів, ми допомагаємо із розселенням", — зазначив Вілкул.

Окрім того, російські війська застосували заборонені фосфорні боєприпаси на Донецькому напрямку.

Перший заступник керівника Патрульної поліції Києва Олексій Білошицький повідомив, що 21 березня загарбники використали фосфорні боєприпаси у Краматорську.

Уточнюємо, що фосфорні боєприпаси наповнюють білим фосфором, що спричиняє важкі опіки.

Відомо, що у ЗС РФ, що знаходяться на території України, закінчуються боєприпаси та інші ресурси, зокрема їжа.

Аналогічна ситуація із пальним, поповнення яким здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне з'єднання для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося.