Российские оккупанты два раза за ночь обстреляли села под Кривым Рогом, а в Донецкой области применили фосфорные боеприпасы

Армия Российской Федерации продолжает наносить удары по мирным жителям и применять запрещенное оружие.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, в ночь с 21 на 22 марта враг два раза из "Градов" обстрелял село Малая Костромка и Зеленодольск в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

В результате обстрелов жилые дома разрушены. При этом, по предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.

"Сегодня (22 марта - Delo.ua) в 12:00 будет уже пятая электричка из Апостолово на Кривой Рог для выезда всех желающих жителей. Тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, мы помогаем с расселением", — отметил Вилкул.

Кроме того, российские войска применили запрещенные фосфорные боеприпасы на Донецком направлении.

Первый заместитель руководителя Патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий сообщил, что 21 марта захватчики использовали фосфорные боеприпасы в Краматорске.

Уточняем, что фосфорные боеприпасы наполняют белым фосфором, который вызывает тяжелые ожоги.

Известно, что у ВС РФ, которые находятся на территории Украины, заканчиваются боеприпасы и другие ресурсы, в том числе еда.

Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось.