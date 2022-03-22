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Российские оккупанты два раза за ночь обстреляли села под Кривым Рогом, а в Донецкой области применили фосфорные боеприпасы
Армия Российской Федерации продолжает наносить удары по мирным жителям и применять запрещенное оружие.
В частности, в ночь с 21 на 22 марта враг два раза из "Градов" обстрелял село Малая Костромка и Зеленодольск в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
В результате обстрелов жилые дома разрушены. При этом, по предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.
"Сегодня (22 марта - Delo.ua) в 12:00 будет уже пятая электричка из Апостолово на Кривой Рог для выезда всех желающих жителей. Тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, мы помогаем с расселением", — отметил Вилкул.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, российские войска применили запрещенные фосфорные боеприпасы на Донецком направлении.
Первый заместитель руководителя Патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий сообщил, что 21 марта захватчики использовали фосфорные боеприпасы в Краматорске.
Уточняем, что фосфорные боеприпасы наполняют белым фосфором, который вызывает тяжелые ожоги.
Известно, что у ВС РФ, которые находятся на территории Украины, заканчиваются боеприпасы и другие ресурсы, в том числе еда.
Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось.