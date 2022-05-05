На Луганщине наступление российских войск провалилось, — Гайдай

ВСУ отбили атаки россиян на двух направлениях, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Наступления орков на Воеводовку и Орехово провалились", — заявил он.

Гайдай отметил, что 4 мая оккупанты пытались приблизиться к Северодонецку, но были отбиты возле Воеводовки. На Попаснянском направлении враг безуспешно атаковал Орехово.

Всего на Донбассе за сутки ВСУ отбили одиннадцать атак войск РФ и уничтожили пять танков, семь единиц боевой бронированной и пять единиц автомобильной техники.

В результате российских обстрелов погибли пять мирных жителей.

Напомним, россияне сбросили авиабомбы на элеваторный комплекс в Рубежном и полностью уничтожили его. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видна воронка от бомб.

В то же время в Попасном и Рубежном продовольствия и воды у людей осталось всего на неделю. Из-за постоянных обстрелов доступ к городам осложнен, поэтому организовать доставку гуманитарного конвоя, как и эвакуацию мирных жителей, невозможно.