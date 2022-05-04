В Попасной и Рубежном продовольствия и воды осталось на неделю

По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, доступ к городам осложнен, поэтому проезд гумконвоев невозможен.

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Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в Попасной и Рубежном продовольствия и воды у людей осталось всего на неделю. Из-за постоянных обстрелов доступ к городам осложнен, поэтому организовать доставку гуманитарного конвоя, как и эвакуацию мирных жителей, невозможно.

Сергей Гайдай отметил, что российские оккупанты обстреливают поселок Воеводовка, который находится на подступах к Северодонецку.

"Орки намеренно бьют по больницам, объектам критической инфраструктуры, зернохранилищам, продскладам, гумштабам, чтобы устроить гуманитарную катастрофу в области. Цель россиян – голодомор, отсутствие медпомощи и коммуникаций на Луганщине", — подчеркнул Гайдай.

По его словам, российские войска хотят захватить Северодонецк, окружив его.

Напомним, что ранее в Северодонецке войска РФ уничтожили все продовольственные склады.