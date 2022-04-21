В Северодонецке войска РФ уничтожили все продовольственные склады

Дома в Рубежном и Новодружеске разрушены российской армией, спасены пять человек, а в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада.

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Значительная часть разрушений в результате российского вторжения за последние сутки в Рубежном и Новодружеске. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Не пригодны для жизни этих двух населенных пунктах еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре. К примеру, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Русские их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов. Я уже не говорю о хозяйственные постройки или автомобили, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях. В жилом фонде области возникло шесть пожаров, все они ликвидированы. Спасены пять человек", — говорит Гайдай.

На линии фронта отражены девять атак врага. Уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошкивского, продолжается штурм Попасной.

Напомним, что бывший посол Великобритании в России Тони Брентон заявил, что война в Украине сейчас находится в "решающей фазе". Он также не исключает применения Владимиром Путиным ядерного оружия.