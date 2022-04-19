Экс-посол Британии в РФ заявил о решающей фазе войны в Украине и озвучил два варианта ее исхода

Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон заявил, что война в Украине сейчас находится в "решающей фазе". Он также не исключает применения Владимиром Путиным ядерного оружия.

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Об этом Тони Брентон сказал в интервью SkyNews.

Он заявил, что война в Украине сейчас находится в "решающей фазе" и есть два варианта развития событий.

Первый вариант, по его словам, заключается в том, что Россия может захватить Донбасс. Страна-агрессор может использовать это в переговорах либо затем российская армия попытается "вновь пойти на Киев".

Второй вариант развития событий он видит в том, что попытка наступления России захлебнется, и тогда начнется долгая война на истощение. В этом случае "обе стороны в какой-то момент начнут искать согласованный результат".

Кроме того, Брентон не исключает использование Владимиром Путиным ядерного оружия.

"Он пару раз говорил о переходе на ядерное оружие. И я бы не стал полностью исключать это, если у него что-то пойдет не так", — заявил экс-посол.

Отметим, 19 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Украине начинается следующая фаза "спецоперации", то есть российско-украинской войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что крупные силы российской армии сконцентрировались на Донбассе и начали наступление.