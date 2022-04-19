Россия объявила о новом наступлении на Донбассе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Украине начинается следующая фаза "спецоперации", то есть российско-украинской войны.

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Об этом он рассказал 19 апреля в интервью India Today.

По словам Лаврова, теперь российская армия будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области в их административных границах.

"Эта операция (война — Delo.ua) продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, по-моему, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", — заявил министр иностранных дел страны-агрессора.

Российские войска активизировали наступление вдоль всей линии столкновения на Донбассе 18 апреля. В Генштабе сообщили, что противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также получения сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что крупные силы российской армии сконцентрировались на Донбассе и начали наступление.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай призвал мирных жителей эвакуироваться немедленно, ведь на Донбассе уже начались ужесточенные бои. Он рассказал, что на временно оккупированных территориях захватчики принудительно мобилизуют граждан и используют мирных жителей в качестве бесплатной рабочей силы.