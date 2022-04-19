Тысячи жителей Кременной не успели эвакуироваться и теперь находятся в заложниках у россиян, — председатель Луганской ОВА Гайдай

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что во временно оккупированной Кременной остались тысячи мирных жителей, которые не успели уехать из города и теперь остаются в заложниках у россиян.

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"Так что спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска. Тех, кто не соглашается, россияне убивают на месте", — заявил Гайдай.

За Кременную бои шли несколько дней, но в какой момент врагу удалось зайти в город. По словам Гайдая, для атаки на город российская армия применяла большое количество бронетехники.

"Бои продолжались трое суток. На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники. Так что спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска", — сказал председатель Луганской ОВА, обращаясь к жителям Луганской области.

Он еще раз призвал мирных жителей немедленно эвакуироваться, пока украинские власти еще могут это организовать.

"Времени на раздумья не осталось. Решение следует принимать быстро. Уезжайте!" — подчеркнул Гайдай.

Во время штурма города российские военные открыли огонь по гражданскому автомобилю, на котором мирные жители пытались эвакуироваться.