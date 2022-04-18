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В оккупированной Кременной российские военные обстреляли гражданский автомобиль: есть погибшие
В городе Кременная Луганской области, которую 18 апреля враг взял под контроль, российские военные открыли огонь по гражданскому автомобилю, на котором мирные жители пытались эвакуироваться.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.
"Люди пытались самостоятельно уехать. Россияне открыли по ним огонь. Намеренно", — рассказал глава Луганской ОВА.
По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека погибли, один получил ранение.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Гайдай подчеркнул, что в городе продолжаются уличные бои, поэтому мирным жителям категорически запрещено выходить из укрытий и пытаться покинуть город самостоятельно.
Напомним, войска Российской Федерации утром 18 апреля оккупировали город Кременная Луганской области, откуда уже невозможно эвакуировать людей. При этом 18 апреля жители региона смогут эвакуироваться из пяти населенных пунктов.