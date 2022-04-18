Враг нанес удар по недавно отстроенному спорткомплексу "Олимп" в Кременной, в Золотом два человека погибли в результате обстрелов

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 17 апреля российские военные открывали огонь против нескольких городов и сел Луганской области. В результате обстрелов в регионе возникли многочисленные пожары, также есть пострадавшие и погибшие.

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В частности, оккупанты ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной – площадь возгорания 2400 кв м.

"Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному по программе президента "Большое строительство" спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины", - резюмировал Гайдай.

В целом по области вспыхнули не менее 15 жилых домов. Кроме того, в Рубежном под обстрелы со стороны российской армии попали жилые дома. В городе из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке.

В городе Золотое в результате обстрела по меньшей мере, два человека погибли, еще четверо — получили травмы.

Кроме того, вечером 16 апреля в Лисичанске обстреляли здание патрульной полиции. В результате шесть сотрудников пострадали.

"Несколько российских снарядов попали в админздание областного Управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - уточнил Гайдай.

В Луганской области ожидают сильные бои, поэтому жителям региона рекомендуют как можно быстрее эвакуироваться в более безопасные места.

При этом враг обстреливает и людей, бегущих от войны. Так, 15 апреля российские кафиры обстреляли автобусы, которые пытались вывезти людей с территорий ведения боевых действий в Луганской области.

В результате обстрела эвакуационных автобусов с мирными жителями поселка Боровая Изюмского района Харьковской области по предварительным данным погибли 7 человек, 27 получили ранения.