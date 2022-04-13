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Глава Луганской ОГА призвал граждан поскорее эвакуироваться

Глава Луганской ОГА призвал граждан поскорее эвакуироваться

Российские войска накапливают технику под Рубежным и в других районах Луганской области. 

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

каждым днем ​​напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов", – обратился Гайдай к оставшимся жителям Луганщины.

По его словам, многие жители Рубежного из центральных районов города выехать просто не успели.

"И теперь они терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать в Россию, в ее северные регионы. Поэтому обезопасьте себя, пока это возможно, эвакуируйтесь на запад Украины и сами выбирайте, где переждать обострения – во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно, где-то ближе", – заявил Гайдай.

Он добавил, что все организованные автобусы и поезда бесплатны.

Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

– Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;

– Попасная: улица Первомайская, 42;

– Горное: улица Гагарина, 13а;

- Нижнее: Парковая, 13;

- Рубежное: улица Чехова, 11.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что из-за действий российских оккупантов нет возможности на 13 апреля организовать гуманитарные коридоры в районах боевых действий. 

Напомним, руководители областных военных администраций двух областей Донбасса призвали население немедленно эвакуироваться.

Автор:
Дмитрий Нарожный