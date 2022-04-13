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Глава Луганской ОГА призвал граждан поскорее эвакуироваться
Российские войска накапливают технику под Рубежным и в других районах Луганской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"С каждым днем напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов", – обратился Гайдай к оставшимся жителям Луганщины.
По его словам, многие жители Рубежного из центральных районов города выехать просто не успели.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"И теперь они терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать в Россию, в ее северные регионы. Поэтому обезопасьте себя, пока это возможно, эвакуируйтесь на запад Украины и сами выбирайте, где переждать обострения – во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно, где-то ближе", – заявил Гайдай.
Он добавил, что все организованные автобусы и поезда бесплатны.
Места сборов:
– Северодонецк: проспект Химиков, 28;
– Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;
– Попасная: улица Первомайская, 42;
– Горное: улица Гагарина, 13а;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: улица Чехова, 11.
Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что из-за действий российских оккупантов нет возможности на 13 апреля организовать гуманитарные коридоры в районах боевых действий.
Напомним, руководители областных военных администраций двух областей Донбасса призвали население немедленно эвакуироваться.