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Голова Луганської ОДА закликав громадян якнайшвидше евакуюватися
Російські війська накопичують техніку під Рубіжним та інших районах Луганської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"З кожним днем напруга зростає – напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже немає – автобуси стоять у місцях зборів", – звернувся Гайдай до мешканців Луганщини.
За його словами, багато жителів Рубежного з центральних районів міста виїхати просто не встигли.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"І тепер вони терплять знущання кадировців, ховають рідних і сусідів посеред житлового кварталу, змушені примусово їхати до Росії, до її північних регіонів. чи Чернівцях, Івано-Франківську чи Ужгороді, а можливо, десь ближче”, – заявив Гайдай.
Він додав, що всі організовані автобуси і поїзди безкоштовні.
Місця зборів:
- Сєвєродонецьк: проспект Хіміков, 28;
– Лисичанськ: ДТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри , 324, ДСНС;
– Попасна: вулиця Першотравнева , 42;
- Гірське: вулиця Гагаріна , 13а;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вулиця Чехова , 11.
Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що через дії російських окупантів немає можливості на 13 квітня організувати гуманітарні коридори в районах бойових дій.
Нагадаємо, керівники обласних військових адміністрацій двох областей Донбасу закликали населення негайно евакуюватися.