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Війна Війна
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Голова Луганської ОДА закликав громадян якнайшвидше евакуюватися

Голова Луганської ОДА закликав громадян якнайшвидше евакуюватися

Російські війська накопичують техніку під Рубіжним та інших районах Луганської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

кожним днем ​​напруга зростає – напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже немає – автобуси стоять у місцях зборів", – звернувся Гайдай до мешканців Луганщини.

За його словами, багато жителів Рубежного з центральних районів міста виїхати просто не встигли.

"І тепер вони терплять знущання кадировців, ховають рідних і сусідів посеред житлового кварталу, змушені примусово їхати до Росії, до її північних регіонів. чи Чернівцях, Івано-Франківську чи Ужгороді, а можливо, десь ближче”, – заявив Гайдай.

Він додав, що всі організовані автобуси і поїзди безкоштовні.

Місця зборів:

- Сєвєродонецьк: проспект Хіміков, 28;

– Лисичанськ: ДТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри , 324, ДСНС;

– Попасна: вулиця Першотравнева , 42;

- Гірське: вулиця Гагаріна , 13а;

- Нижнє: Паркова, 13;

- Рубіжне: вулиця Чехова , 11.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що через дії російських окупантів немає можливості на 13 квітня організувати гуманітарні коридори в районах бойових дій.

Нагадаємо, керівники обласних військових адміністрацій двох областей Донбасу закликали населення негайно евакуюватися.

Автор:
Дмитро Нарожний