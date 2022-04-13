Голова Луганської ОДА закликав громадян якнайшвидше евакуюватися

Російські війська накопичують техніку під Рубіжним та інших районах Луганської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"З кожним днем ​​напруга зростає – напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже немає – автобуси стоять у місцях зборів", – звернувся Гайдай до мешканців Луганщини.

За його словами, багато жителів Рубежного з центральних районів міста виїхати просто не встигли.

"І тепер вони терплять знущання кадировців, ховають рідних і сусідів посеред житлового кварталу, змушені примусово їхати до Росії, до її північних регіонів. чи Чернівцях, Івано-Франківську чи Ужгороді, а можливо, десь ближче”, – заявив Гайдай.

Він додав, що всі організовані автобуси і поїзди безкоштовні.

Місця зборів:

- Сєвєродонецьк: проспект Хіміков, 28;

– Лисичанськ: ДТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри , 324, ДСНС;

– Попасна: вулиця Першотравнева , 42;

- Гірське: вулиця Гагаріна , 13а;

- Нижнє: Паркова, 13;

- Рубіжне: вулиця Чехова , 11.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що через дії російських окупантів немає можливості на 13 квітня організувати гуманітарні коридори в районах бойових дій.

Нагадаємо, керівники обласних військових адміністрацій двох областей Донбасу закликали населення негайно евакуюватися.