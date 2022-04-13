Гуманитарных коридоров 13 апреля не будет, — Верещук

Из-за действий российских оккупантов нет возможности на 13 апреля организовать гуманитарные коридоры в районах боевых действий. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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"В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня", — говорится в сообщении.

По словам Верещук, оккупанты пренебрегают нормами международного гуманитарного права и не могут контролировать действия своих людей. Из-за этого не удается обеспечить безопасность маршрутов.

"Мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня. Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры вновь открылись как можно скорее", — сказала министр.

Напомним, руководители областных военных администраций двух областей Донбасса призвали население немедленно эвакуироваться.

При этом на 12 апреля были согласованы 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.