Гуманітарних коридорів 13 квітня не буде, — Верещук

Через дії російських окупантів немає можливості на 13 квітня організувати гуманітарні коридори у районах бойових дій. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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"У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню", — йдеться у повідомленні.

За словами Верещук, окупанти нехтують нормами міжнародного гуманітарного права та не можуть контролювати дії своїх людей. Через це не вдається забезпечити безпеку маршрутів.

"Ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Але ми працюватимемо над тим, щоб гуманітарні коридори знову відкрилися якнайшвидше", — сказала міністр.

Нагадаємо, керівники обласних військових адміністрацій двох областей Донбасу закликали населення негайно евакуюватись.

При цьому на 12 квітня було погоджено 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.