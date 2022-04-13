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Гуманітарних коридорів 13 квітня не буде, — Верещук
Через дії російських окупантів немає можливості на 13 квітня організувати гуманітарні коридори у районах бойових дій. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За словами Верещук, окупанти нехтують нормами міжнародного гуманітарного права та не можуть контролювати дії своїх людей. Через це не вдається забезпечити безпеку маршрутів.
"Ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Але ми працюватимемо над тим, щоб гуманітарні коридори знову відкрилися якнайшвидше", — сказала міністр.
Нагадаємо, керівники обласних військових адміністрацій двох областей Донбасу закликали населення негайно евакуюватись.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому на 12 квітня було погоджено 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.