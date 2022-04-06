"Поки є можливість" — мешканців Донецької та Луганської областей закликають евакуюватися

Керівники обласних військових адміністрацій двох областей закликали населення негайно евакуюватись. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

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За словами голови відомства Ірини Верещук, незважаючи на відведення окупаційних із Київської та Чернігівської областей, можливе подальше загострення ситуації на Донбасі.

Тому керівники військових адміністрацій Донецької та Луганської областей просять мешканців тимчасово покинути їхні кордони.

"Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем та загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть зробити проти цього, і ми не зможемо допомогти. Тому що зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватись, поки є така можливість. Поки що вона ще є", — сказала Верещук.

Влада також рекомендує евакуюватися людям із Барвінкового та Лозової Харківської області.

Нагадаємо, ворог намагається зосередити зусилля на захопленні Донбасу та регулярно проводить численні атаки на цьому напрямку.

6 квітня війська РФ зробили потужний обстріл Сєвєродонецька — спалахнули десять багатоповерхівок. За день до цього основний вогневий удар окупанти завдали Рубіжному.

Американська розвідка вважає, що Росія хоче оголосити про "перемогу в Україні" до 9 травня. Йдеться як про вихід до адмінкордонів Донецької та Луганської областей, так і про захоплення інших областей регіону.