Потрібна "хоч якась перемога": Росія хоче захопити схід України до 9 травня – розвідка США

Американська розвідка вважає, що Росія хоче оголосити про "перемогу в Україні" до 9 травня. Для цього вона намагатиметься взяти Донбас під повний контроль до 9 травня. Йдеться як про вихід до адмінкордонів Донецької та Луганської областей, так і про захоплення інших областей регіону.

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Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з розвідданими.

Джерела нагадали, що Росія переглянула стратегію щодо України та офіційно заявляє, що тепер має намір зосередитись на Донбасі.

"В решті України російські сухопутні війська не можуть утримувати контроль над районами, де вони ведуть бойові дії", - повідомляє видання.

У випадку з Донбасом, як вважають джерела CNN, Росія має більше шансів. При цьому вони кажуть, що для Путіна важливо досягти успіху до 9 травня, оскільки День Перемоги має для нього символічне значення.

"Путін влаштує парад перемоги 9 травня, незалежно від статусу війни або мирних переговорів", - сказав CNN представник міністерства оборони однієї з країн ЄС.

На його думку, президент Росії готується до тривалої та затяжної війни за сценарієм двох чеченських кампаній.

"Оскільки який у нього ще є вибір", - кажуть джерела видання.

Зазначимо, що ввечері 2 квітня українські війська звільнили всю Київську область від російських окупантів.

Також десантно-штурмові війська разом із іншими підрозділами звільнили від російської окупації п'ять населених пунктів Запорізької області.

На Херсонщині українські воїни змусили окупантів до відступу, під час якого росіяни покинули значну кількість бойової техніки.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .