Зустріч Зеленського та Путіна найімовірніше відбудеться в Туреччині – Арахамія

Глава української делегації на переговорах з Росією, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що Росія загалом готова ухвалити умови запропонованого Україною договору.

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Про це Арахамія повідомив в ефірі телемарафону.

"Ми в Стамбулі оголосили нашу українську позицію. В принципі, РФ вже надала свою офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за винятком питання Криму, яке ми пропонували. Кулеба сказав, що ще офіційного підтвердження немає, він чекає, щоб це було письмово", – заявив Арахамія.

Народний депутат зробив висновок, що РФ усно погодилася на пропозиції. Наразі сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей.

Також Давид Арахамія розповів про те, що місце та дата зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним наразі невідомі. Нардеп припустив, що президенти можуть зустрітися у Туреччині.

"Найважливіший момент. Вони підтвердили, що чернетки документів вже достатньо напрацьовані, щоб проводити консультації між президентами двох країн", - повідомив Арахамія.

За його словами, зараз стоїть завдання швидко напрацювати фінальну стадію не самого документа, а питань, які вже торкалися, і готувати можливу зустріч президентів.

"Президент Туреччини Реджеп Ердоган дзвонив по телефону і нам, і Путіну, і він нібито теж підтвердив зі свого боку, що вони готові організувати зустріч в Стамбулі чи Анкарі", - уточнив Арахамія.

За його словами, Україна веде переговори з багатьма країнами, які можуть бути гарантами мирної угоди між Росією та Україною. Одним із таких гарантів може стати Китай.

"Стан переговорів з Китаєм, напевно, менш готовий, якщо порівнювати з іншими країнами, що допомагають нам. З ними ми підтримуємо контакти двічі на день, а ось з Китаєм все важче. Думаю, що Китай врешті-решт приєднається", - заявив Арахамія.

Він зазначив, що лідер КНР Сі Цзіньпін зробив заяву про необхідність надати Україні максимальних умов, щоб настав світ.

"Тобто дипломатичною мовою було сказано про те, що вони не заперечують", – уточнив глава української делегації.

За його словами, якщо буде підписано такий договір, наступним завданням буде внесення змін до Конституції України щодо позаблокового, нейтрального статусу.

За словами голови переговорної групи, ухвалити рішення належить народу, а не політикам. Також він додав, що російська сторона спочатку дуже активно протидіяла цій нормі, але згодом погодилася, що це єдиний вихід із ситуації.

"Якщо народ не обере такий шлях, тоді це означатиме, що договір не матиме остаточної юридичної сили. І тоді ми повернемося до нових переговорів і тоді вирішуватимемо це якимось іншим шляхом", - пояснив нардеп.

Арахамія нагадав, що, згідно із законодавством, проведення всеукраїнського референдуму неможливе за військового та надзвичайного стану.

Зазначимо, 29 березня у турецькому Стамбулі пройшли переговори України та РФ.

Глава переговорної групи Давид Арахамія озвучив умови України щодо гарантій безпеки. Серед гарантів, які хоче бачити Україна: Великобританія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль.

Ці держави будуть зобов'язані надати допомогу Україні у разі воєнної агресії.

Раніше Володимир Зеленський вже заявляв, що для визначення формату компромісів із РФ може бути проведений всеукраїнський референдум .

Нагадаємо, що Зеленський заявляв, що Україні потрібен колективний договір безпеки з усіма сусідами та провідними країнами світу, включаючи США, Францію, Німеччину, а також Туреччину, з якою Україна межує через Чорне море.

Причому, ще за тиждень до масштабного військового вторгнення Росії в Україну президент також пропонував дати гарантії безпеки України поза НАТО із забезпеченням міжнародного фінансування українських Збройних сил.