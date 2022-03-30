Подоляк назвав головну умову для проведення референдуму щодо перемир'я з Росією

В Україні не проводитимуть референдуми з жодного питання, прописаного у попередньому варіанті мирної угоди з Росією, доки президент РФ Володимир Путін не виведе війська з нашої території.

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Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Безумовно, референдум не проходитиме сьогодні, бо сьогодні у нас військовий стан, у нас триває війна. Процедура проведення референдумів в Україні чітка і збалансована. Ми вийдемо на процедуру запуску референдуму лише після того, як російські війська покинуть нашу територію. Тобто, відійдуть на території станом на 23 лютого 2022 року", — сказав Подоляк.

Також він нагадав про норми Віденської конвенції, згідно з якою будь-який договір, укладений під час активних військових дій на території країни-підписанта, вважається недійсним.

Крім того, за словами Подоляка, договір про безпеку України буде відкритим і всі бажаючі країни зможуть до нього приєднатися.

"Договір про безпеку для того, щоб він був дійсно зафіксований правильно в міжнародному праві, там процедура буде наступна: референдум в Україні, після цього ратифікація парламентами країн-гарантів та Верховною Радою", — заявив Подоляк.

Зазначимо, 29 березня у турецькому Стамбулі відбулися переговори України та РФ.

Глава переговорної групи Давид Арахамія озвучив умови України щодо гарантій безпеки. Серед гарантів, яких хоче бачити Україна: Великобританія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль.

Ці держави повинні будуть зобов'язані надати допомогу Україні у разі воєнної агресії.

Раніше Володимир Зеленський вже заявляв, що для визначення формату компромісів із РФ може бути проведений всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, що Зеленський заявляв, що Україні потрібен колективний договір безпеки з усіма сусідами та провідними країнами світу, включаючи США, Францію, Німеччину, а також Туреччину, з якою Україна межує через Чорне море.

Причому ще за тиждень до масштабного військового вторгнення Росії в Україну президент також пропонував дати гарантії безпеки України поза НАТО із забезпеченням міжнародного фінансування українських Збройних сил.