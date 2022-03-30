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Подоляк назвал главное условие для проведения референдума по перемирию с Россией

Подоляк назвал главное условие для проведения референдума по перемирию с Россией
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что референдум возможен, только когда в Украине не будет российских войск

В Украине не будут проводить референдумы ни по одному вопросу, прописанному в предварительном варианте мирного соглашения с Россией, до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не выведет войска с нашей территории.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона.

"Безусловно, референдум не будет проходить сегодня, потому что сегодня у нас военное положение, у нас идет война. Процедура проведения референдумов в Украине четкая и сбалансированная. Мы выйдем на процедуру запуска референдума только после того, как российские войска покинут нашу территорию. То есть отойдут на территории по состоянию на 23 февраля 2022 года", — сказал Подоляк.

Также он напомнил о нормах Венской конвенции, согласно которой любой договор, заключенный во время активных военных действий на территории страны-подписанта, считается недействительным.

Кроме того, по словам Подоляка, договор о безопасности Украины будет открытым, и все желающие страны смогут к нему присоединиться.

"Договор о безопасности для того, чтобы он был действительно зафиксирован правильно в международном праве, там процедура будет следующая: референдум в Украине, после этого ратификация парламентами стран-гарантов и Верховной Радой", — заявил Подоляк. 

Отметим, 29 марта в турецком Стамбуле прошли переговоры Украины и РФ.

Глава переговорной группы Давид Арахамия озвучил условия Украины по гарантиям безопасности. Среди гарантов, которых хочет видеть Украина: Великобритания, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

Эти государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что для определения формата компромиссов с РФ может быть проведен всеукраинский референдум

Напомним, что Зеленский ранее заявлял, что Украине нужен коллективный договор безопасности со всеми соседями и ведущими странами мира, включая США, Францию, Германию, а также Турцию, с которой Украина граничит через Черное море.

Причем еще за неделю до масштабного военного вторжения России в Украину президент также предлагал дать гарантии безопасности Украины вне НАТО с обеспечением международного финансирования украинских Вооруженных сил.

Автор:
Светлана Манько