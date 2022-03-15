Украине нужно заключить новый оборонный союз со страной, имеющей ядерное оружие, — Данилов

Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Такой страной могла бы стать Великобритания.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Уже весь мир понимает, что происходит в Украине. К сожалению, не все страны реагируют правильно. Но мы победим. Вспомните, как вели себя перед Второй мировой некоторые страны. Для них важны не демократические ценности, а деньги. Сначала они закрыли глаза на захват Крыма, затем на оккупацию части Луганской и Донецкой областей", — сказал Данилов.

По его словам, много международных организаций, созданных после Второй мировой войны, сегодня ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность.

"Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", — отметил Данилов.

Ранее Алексей Данилов заявил, что если страны-члены НАТО не готовы по каким-то своим причинам создать бесполетную зону над Украиной, то они могут хотя бы предоставить вертолеты и истребители, чтобы украинские военные сами закрыли небо.

В свою очередь власти Великобритании решили поставить Украине зенитные ракеты, чтобы помочь защитить небо от российских снарядов и истребителей. Сейчас решается вопрос, когда и как поставить оружие.