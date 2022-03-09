Великобритания планирует поставить Украине зенитные ракеты — Reuters

Власти Великобритании решили поставить Украине зенитные ракеты, чтобы помочь защитить небо от российских снарядов и истребителей. Сейчас решается вопрос, когда и как поставить оружие.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на министра обороны Бена Уоллеса.

Он заявил, что в настоящее время предоставить Украине зенитные ракеты "жизненно важно", ведь это поможет помешать РФ наносить авиаудары.

"В ответ на запросы Украины правительство приняло решение рассмотреть вопрос о безвозмездной передаче высокоскоростных переносных зенитно-ракетных комплексов STARStreak. Мы считаем, что эта система останется в рамках определения оборонительного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо", — сказал Уоллес.

Он подчеркнул, что принято принципиальное решение о поставке систем, и правительство работает над тем, как доставить их в Украину и обучить украинских военных их применять.

Ранее руководство Финляндии и Норвегии решило предоставить военную помощь Украине. Как заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, Украине будут переданы 2,5 тысячи штурмовых винтовок, 150 патронов патронов, 1,5 тысячи противотанковых орудий и 70 тысяч продуктовых наборов.

В свою очередь Норвегия передаст около 2 тысяч противотанковых средств M72 (одноразовый ручной противотанковый гранатомет).