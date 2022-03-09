Великобританія планує поставити Україні зенітні ракети — Reuters

Влада Великобританії вирішила поставити Україні зенітні ракети, щоб допомогти захистити небо від російських снарядів та винищувачів. Наразі вирішується питання, коли і як поставити зброю.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на міністра оборони Бена Уоллеса.

Він заявив, що зараз надати Україні зенітні ракети "життєво важливо", адже це допоможе завадити РФ завдавати авіаударів.

"У відповідь на запити України уряд ухвалив рішення розглянути питання про безоплатну передачу високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів STARStreak. Ми вважаємо, що ця система залишиться в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо", — сказав Уоллес.

Він наголосив, що прийнято принципове рішення про постачання систем, і уряд працює над тим, як доставити їх до України та навчити українських військових їх застосовувати.

Раніше керівництво Фінляндії та Норвегії вирішило надати військову допомогу Україні. Як заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, Україні буде передано 2,5 тисячі штурмових гвинтівок, 150 патронів патронів, 1,5 тисячі протитанкових знарядь та 70 тисяч продуктових наборів.

Норвегія передасть близько 2 тисяч протитанкових засобів M72 (одноразовий ручний протитанковий гранатомет).