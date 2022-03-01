Фінляндія та Норвегія передадуть Україні летальну зброю

Керівництво Фінляндії та Норвегії вирішило надати військову допомогу Україні, повідомляє Reuters.

Як заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, українці буде передано 2,5 тисячі штурмових гвинтівок, 150 патронів патронів, 1,5 тисячі протитанкових знарядь та 70 тисяч продуктових наборів.

"Протитанкові засоби можуть використовуватися для боротьби з бронетехнікою", — заявив Кайкконен.

Це рішення означає зміну політики Фінляндії, яка зберігала позицію нейтральної з тих пір, як Радянський Союз у 1956 році відмовився від військово-морської бази, яку він орендував на півдні Фінляндії після Другої світової війни.

Кайкконен наголосив, що уряд відмовиться від давньої політики Фінляндії не постачати зброю до зон бойових дій.

Норвегія передасть близько 2 тисяч протитанкових засобів M72 (одноразовий ручний протитанковий гранатомет).

За інформацією агентства, це рішення скасовує політику, що проводиться Норвегією з 1950-х років, відмови від постачання зброї до країн, що не входять до НАТО, які перебувають у стані війни або перебувають під загрозою збройного конфлікту.

"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами", — заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Штере.

Крім цього, 27 лютого Норвегія оголосила, що виведе свій суверенний фонд, найбільший у світі, з Росії, і пообіцяла надіслати Україні каски, бронежилети та інше спорядження.

Перед цим стало відомо, що уряд Люксембургу вирішив передати Україні протитанкову зброю, військовий транспорт та інші запаси.

Раніше повідомлялося, що уряд Нідерландів вирішив поставити Україні 100 снайперських гвинтівок, 30 тисяч одиниць боєприпасів, 3 тисячі шоломів, 2 тисячі бронежилетів, 5 радарів виявлення ворожої артилерії та 2 радари спостереження за полем бою та 30 металошукачів.

Уряд Польщі також ухвалив постанову про безоплатну передачу Збройним Силам України військового обладнання.

У січні Україна отримала протитанкову зброю від Великої Британії.

Крім цього, Україна неодноразово отримувала військову допомогу від США і Естонії.