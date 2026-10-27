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Ціни на пальне 27 жовтня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 27 жовтня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|93,89 грн (+4 коп.)
|А-95
|90,09 грн (+4 коп.)
|А-92
|86,44 грн (0 коп.)
|ДП
|103,93 грн (+22 коп.)
|Газ
|55,62 грн (+68 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|106,90
|57,50
|UPG
|92,90
|89,90
|102,90
|54,90
|WOG
|95,90
|92,90
|106,90
|57,90
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|101,90
|53,90
|SOCAR
|98,90
|95,90
|108,00
|56,50
|AMIC
|92,03
|88,98
|103,98
|56,82
|БРСМ-Нафта
|87,88
|101,08
|53,21
Нагадаємо, ціна дизелю в гурті вже перевищує роздрібну: за тиждень вона зросла до 103,69 грн/л, тоді як на АЗС пальне в середньому коштує 103,18 грн/л. Через обміління Дунаю скоротилися поставки водним шляхом, і ринок перейшов на дорожчу автомобільну логістику. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що цього тижня дизель на заправках подорожчає ще на 2–3 грн/л, бензин залишиться в ціні, а автогаз продовжить дорожчати.