UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

+0,34

EUR

50,95

+0,38

Наличный курс:

USD

46,10

45,80

EUR

51,70

51,35

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Цены на топливо 27 октября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Цены на горючее
Цены на топливо 27 октября 2026 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 27 октября 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 93,89 грн (+4 коп.)
А-95 90,09 грн (+4 коп.)
А-92 86,44 грн (0 коп.)
ДТ 103,93 грн (+22 коп.)
Газ 55,62 грн (+68 коп.)
Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 95,90 92,90 106,90 57,50
UPG 92,90 89,90 102,90 54,90
WOG 95,90 92,90 106,90 57,90
УКРНАФТА 91,90 88,90 86,90 101,90 53,90
SOCAR 98,90 95,90 108,00 56,50
AMIC 92,03 88,98 103,98 56,82
БРСМ-Нафта 87,88 101,08 53,21

Напомним, цена дизеля оптом уже превышает розничную: за неделю она выросла до 103,69 грн/л, в то время как на АЗС горючее в среднем стоит 103,18 грн/л. Из-за обмеления Дуная сократились поставки водным путем, и рынок перешел на более дорогую автомобильную логистику. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что на этой неделе дизель на заправках подорожает еще на 2–3 грн/л, бензин останется в цене, а автогаз продолжит дорожать.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности