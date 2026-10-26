Обострение на Ближнем Востоке и логистический тупик: какими будут цены на АЗС в последнюю неделю октября

Цена дизеля в опте уже превышает розничную: за неделю она выросла до 103,69 грн/л, в то время как на АЗС горючее в среднем стоит 103,18 грн/л. Из-за обмеления Дуная сократились поставки водным путем, и рынок перешел на более дорогую автомобильную логистику. Эксперты, опрошенные Dilo , ожидают, что на этой неделе дизель на заправках подорожает еще на 2–3 грн/л, бензин останется в цене, а автогаз продолжит дорожать.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть подскочили вверх после того, как атаки йеменских хуситов в Саудовской Аравии вызвали у трейдеров опасения перебоев со снабжением энергоносителей. Из-за обострения боевых действий между экспортером и хуситами компания Saudi Aramco уже приказала эвакуировать свою штаб-квартиру в Дахране.

По состоянию на вечер пятницы, 23 октября, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на декабрь подорожали на $3,55 за баррель или на 3,14% — до $116,7 за баррель. Декабрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate выросли в цене на $3,80 или на 3,82% — до $103,3 за баррель. За неделю нефть марки Brent подорожала на 6%, а WTI – на 2,3%.

Аналитики ING отмечают, что рынки обеспокоены возобновлением эскалации в Персидском заливе. Даже если напряженность не будет расти дальше, угроза новых конфликтов будет все равно содержать значительную геополитическую премию за риск в стоимости сырья. В XS.com отмечают, что ключевыми факторами для рынка являются продолжительность задержек и масштабы реальных сбоев в поставках. Ситуацию также усложняет Ливия, где из-за закрытия нефтепровода сократилась добыча на месторождениях Хамада и Тахара.

Дизель в опте дороже, чем на АЗС

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", на прошлой неделе дизтопливо продолжало дорожать, хотя в конце недели появились признаки замедления цен. По состоянию на 23 октября по сравнению с 16 октября средняя цена дизтоплива на украинском оптовом рынке выросла на 69 коп./л – до 103,69 грн/л, а по сравнению с 21 октября рост составил всего 4 коп./л. Количество активных предложений на рынке за неделю выросло на 11,2%.

Тем временем на внешнем рынке котировки газойля (основное сырье для изготовления дизельного горючего) снова пошли вверх. Фьючерсы на лондонской бирже вечером 23 октября торговались на уровне $1 477,75/т, что на что на $33,00/т выше предыдущего закрытия. На валютном рынке гривна несколько укрепилась по отношению к обеим основным валютам. По данным НБУ, официальный курс доллара снизился на 0,03 грн, до 45,05 грн/$, а евро – на 0,09 грн, до 50,44 грн/€. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Оптовые цены на бензин в конце прошлой недели были преимущественно стабильными, хотя через неделю они несколько выросли. По состоянию на вечер пятницы, 23 октября, по сравнению с 16 октября, средняя цена бензина А-95 выросла на 37 коп./л — до 84,78 грн/л, а по сравнению с 21 октября цена снизилась на 70 коп./л.

Бензиновые котировки в странах Европейского Союза росли накануне, в четверг, 22 октября. На северо-западном базисе CIF NWE котировки выросли на $19/т – до $1 186/т. Южный индикатор FOB Med также повысился на $19/т – до $1 109/т. В октябре темпы импорта бензина оставались высокими.

По итогам первых 21 числа месяца среднесуточные объемы импорта бензина всех марок превышали среднесуточный уровень сентября на 9,4%. В структуре импорта бензина А-95 доля А-95-Е0 составляла 11,6%, тогда как остальные 88,4% пришлись на А-95-Е10.

На АЗС на прошлой неделе наблюдалось дальнейшее удорожание бензина и дизтоплива. По состоянию на 23 октября по сравнению с 16 октября на украинских АЗС средняя цена бензина А-95 выросла на 33 коп./л до 89,72 грн/л, а дизель на заправках в среднем подорожал на 2,78 грн/л до 103,18 грн/л. Большинство операторов сохранили цены на бензин, но некоторые ушли в сторону удорожания. В частности, в сетях Parallel, Marshal и Укр-Петроль бензины подорожали на 1,00 грн/л, а Neftek повысила цены на 2,00–2,50 грн/л. В то же время, сеть ZOG предложила скидку 3,00 грн/л на бензин А-95. В дизельном сегменте рост цен был значительно ощутимее. Среди национальных операторов Ukrnafta, AMIC Energy и Parallel повысили стоимость дизтоплива на 2,00 грн/л. В сети "БРСМ-Нефть" на столько же подорожало ДТ+, тогда как ДТ прибавило 1,00 грн/л. На АЗС UPG оба вида дизтоплива выросли в цене на 1,00 грн/л. Сеть WOG повысила цены на 0,40 грн/л, в то время как OKKO сохранила предварительную стоимость горючего. В региональном сегменте решительнее всего цены пересмотрели сети Neftek и "Олас", где дизтопливо подорожало сразу на 3,00 грн/л. Оператор Prime повысил стоимость на 2,00 грн/л. Остальные региональные сети, в частности Autotrans, Avantage7, Green Wave, Marshal и ZOG, ограничились более сдержанной корректировкой в пределах 1,00–1,90 грн/л.

Цены на бензин двигаются в сторону стабилизации, в то время как ситуация в дизельном сегменте напоминает ту, которая была в 2022 году, говорит директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. По его словам, ситуация на рынке очень напряженная, поскольку из-за обмеления Дуная сократились поставки сырья морским путем. В то же время растет снабжение дизтоплива автотранспортом, который является самым дорогим сегментом топливной логистики. Таким образом, оптовая цена уже превышает цену в розницу. Хотя для крупных сетей-импортеров она остается достаточно удобной, продавать топливо становится выгоднее. По оценке эксперта, на этой неделе цена на бензин, скорее всего, будет оставаться неизменной, а дизель имеет потенциал для удорожания в пределах 2–3 грн/л. .

Цена на газ может приблизиться к новой психологической отметке

По данным "Нафторинка", 23 октября средняя цена на LPG с доставкой по Украине выросла на 4 004 грн/т по сравнению с 21 октября и составила 99 469 грн/т. Компания "Полтава Газтрейд" повысила цену на газ (545–555 кг/м³) на 5 500–11 000 грн/т до 96 050–103 800 грн/т в зависимости от региона.

Средняя стоимость ресурса на условиях самовывоза по стране увеличилась на 3895 грн/т, достигнув 98931 грн/т. "Полтава Газтрейд" повысила цены на аналогичный ресурс на 6 000–10 500 грн/т, установив их в общем диапазоне 96 050–104 000 грн/т. "Газтрон Украина" вышла с предложением 190 т газа плотностью 525 кг/м³ в Киевской области по цене 100 500 грн/т с предусмотренным сроком снабжения 5–13 ноября.

На АЗС цены на сжиженный газ также продолжили расти. По состоянию на 23 октября, по сравнению с 16 октября, средняя цена пропан-бутана выросла на 4,2 грн/л — до 53,06 грн/л. Среди национальных операторов наиболее цену пересмотрела сеть OKKO, повысив ее на 2,00 грн/л. На станциях WOG автогаз подорожал на 1,50 грн/л, а в сетях UPG и AMIC Energy – на 1,00 грн/л. В региональном сегменте повышения были еще более масштабными. Больше всего газ подорожал в сети "Катрал" - на 5,00 грн/л. Оператор EnergyPlus повысил цену на 4,70 грн/л, а Grand Petrol – на 3,00 грн/л. Еще на 2,00 грн/л выросла стоимость сжиженного газа в сетях Ovis, Chipo, Avetra, "Днепронефть", "Элерон" и VT Petroleum. У других региональных операторов повышение в основном составляло 1,00–1,60 грн/л.

На этой неделе рынок надеется на остановку удорожания газа в опте, говорит основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан . По его словам, рынок начал наполняться ресурсом, и дефицита не наблюдается. Впрочем, часть рынка ожидает возможное удорожание котировок от крупного алжирского игрока Sonatrach, чьи цены индикативны в Средиземноморском регионе.

На АЗС цены на этой неделе также продолжат расти, говорит Шубан. Розничные цены еще не догнали опт, а экономически обоснованной ценой 57 грн/л. Впрочем, эксперт также не исключает дальнейшего колебания стоимости в зависимости от импортных поставок.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 105,90 56,50 WOG 92,90 105,90 56,90 Socar 94,90 56,50 Motto - 101,90 52,90 БРСМ-Нефть 87,99 100,99 51,79 UPG 89,90 104,90 53,90 UKRNAFTA 88,90 101,90 51,90

Данные: приложения сетей АЗС.