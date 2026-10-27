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"Укрзализныця" обновила договорные цены на грузовые услуги для бизнеса
АО "Укрзализныця" обновило договорные цены на работы и услуги своих филиалов, связанные с перевозкой грузов. Новые тарифы вступят в силу 23 ноября 2026 года.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.
На какие услуги распространяются новые цены
На сайте компании обнародован перечень договорных цен на товары, работы и услуги, которые региональные филиалы и филиалы АО "Укрзализныця" предоставляют другим субъектам хозяйствования по свободным ценам.
Перечень включает услуги, связанные с организацией и обеспечением грузовых перевозок. В частности, речь идет о:
- отстой пустых собственных вагонов;
- накопление вагонов;
- подачу вагонов и контейнеров для погрузки и выгрузки;
- проверку, согласование и утверждение местных технических условий (МТУ) на перевозку грузов в вагонах и контейнерах, разработанных заказчиками услуг;
- внесение изменений и дополнений в местные технические условия, в частности их корректировку.
Когда начнут действовать новые цены
Обновленные цены на указанные работы и услуги вступят в силу 23 ноября 2026 года.
Подробный перечень договорных цен Укрзализныця опубликовала на своем официальном сайте в разделе, посвященном грузовым перевозкам.
Изменения касаются услуг, предоставляемых филиалами и региональными филиалами компании другим субъектам хозяйствования по свободным ценам. Информация о конкретных размерах новых цен в предоставленном уведомлении не приведена.
Напомним, в ноябре "Укрзализныця" изменит порядок согласования планов перевозки агропродукции к западным пограничным переходам. Компания будет сокращать объемы отправлений по направлениям, где ожидания вагонов в очереди будут превышать 15 суток, а согласованные планы будут пересматривать каждые 10 дней.