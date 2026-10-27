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"Укрзализныця" обновила договорные цены на грузовые услуги для бизнеса

вагоны
С 23 ноября "Укрзализныця" изменит цены на ряд грузовых услуг / Pexels

АО "Укрзализныця" обновило договорные цены на работы и услуги своих филиалов, связанные с перевозкой грузов. Новые тарифы вступят в силу 23 ноября 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

На какие услуги распространяются новые цены

На сайте компании обнародован перечень договорных цен на товары, работы и услуги, которые региональные филиалы и филиалы АО "Укрзализныця" предоставляют другим субъектам хозяйствования по свободным ценам.

Перечень включает услуги, связанные с организацией и обеспечением грузовых перевозок. В частности, речь идет о:

  • отстой пустых собственных вагонов;
  • накопление вагонов;
  • подачу вагонов и контейнеров для погрузки и выгрузки;
  • проверку, согласование и утверждение местных технических условий (МТУ) на перевозку грузов в вагонах и контейнерах, разработанных заказчиками услуг;
  • внесение изменений и дополнений в местные технические условия, в частности их корректировку.

Когда начнут действовать новые цены

Обновленные цены на указанные работы и услуги вступят в силу 23 ноября 2026 года.

Подробный перечень договорных цен Укрзализныця опубликовала на своем официальном сайте в разделе, посвященном грузовым перевозкам.

Изменения касаются услуг, предоставляемых филиалами и региональными филиалами компании другим субъектам хозяйствования по свободным ценам. Информация о конкретных размерах новых цен в предоставленном уведомлении не приведена.

Напомним, в ноябре "Укрзализныця" изменит порядок согласования планов перевозки агропродукции к западным пограничным переходам. Компания будет сокращать объемы отправлений по направлениям, где ожидания вагонов в очереди будут превышать 15 суток, а согласованные планы будут пересматривать каждые 10 дней.

Автор:
Ольга Опенько

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