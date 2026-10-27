"Укрзалізниця" оновила договірні ціни на вантажні послуги для бізнесу

АТ “Укрзалізниця” оновило договірні ціни на роботи та послуги своїх філій, пов’язані з перевезенням вантажів. Нові тарифи наберуть чинності 23 листопада 2026 року.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

На які послуги поширюються нові ціни

На сайті компанії оприлюднено перелік договірних цін на товари, роботи та послуги, які регіональні філії та філії АТ "Укрзалізниця" надають іншим суб’єктам господарювання за вільними цінами.

Перелік охоплює послуги, пов’язані з організацією та забезпеченням вантажних перевезень. Зокрема, йдеться про:

відстій порожніх власних вагонів;

накопичення вагонів;

подачу вагонів і контейнерів для навантаження та вивантаження;

перевірку, погодження та затвердження місцевих технічних умов (МТУ) на перевезення вантажів у вагонах і контейнерах, розроблених замовниками послуг;

внесення змін і доповнень до місцевих технічних умов, зокрема їх коригування.

Коли почнуть діяти нові ціни

Оновлені ціни на зазначені роботи та послуги набудуть чинності 23 листопада 2026 року.

Детальний перелік договірних цін Укрзалізниця опублікувала на своєму офіційному сайті в розділі, присвяченому вантажним перевезенням.

Зміни стосуються послуг, які надають філії та регіональні філії компанії іншим суб’єктам господарювання за вільними цінами. Інформація про конкретні розміри нових цін у наданому повідомленні не наведена.

Нагадаємо, у листопаді “Укрзалізниця” змінить порядок погодження планів перевезення агропродукції до західних прикордонних переходів. Компанія скорочуватиме обсяги відправлень за напрямками, де очікування вагонів у черзі перевищуватиме 15 діб, а погоджені плани переглядатиме кожні 10 днів.