"Укрзалізниця" ввела п’ять обмежень для іноземних перевізників: яких вантажів вони стосуються

З 26 жовтня "Укрзалізниця" ввела п’ять конвенційних заборон на транспортування вантажів для 5 іноземних перевізників. Обмеження стосуються експорту руди, зерна, макухи та шроту.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

Які перевезення обмежили

Одне з обмежень стосується компанії Rail Cargo Hungaria: їй тимчасово заборонили перевозити руду через перехід Батьово до Угорщини. Для компанії TransRail обмежили перевезення зернових, макухи та шротів через цей самий перехід.

Ще дві заборони стосуються перевезення всіх видів вантажів до Польщі: для компанії IRT через перехід Ягодин; для компанії Rail STM через залізничний стик Мостиська II.

П’яте обмеження запровадили для ZSSK Cargo. Воно стосується перевезення руди через перехід Чоп до Словаччини, Угорщини, Австрії та Чехії.

В "Укрзалізниці" пояснили, що обмеження пов’язані зі значним накопиченням вагонів, які належать зазначеним перевізникам. Усі п’ять конвенцій діятимуть "до відміни".

Що таке конвенційна заборона

Конвенційна заборона в залізничному транспорті — це тимчасове обмеження на перевезення певних вантажів або використання конкретного маршруту чи залізничного переходу. Вона може стосуватися окремого перевізника, напрямку або виду вантажу.

Такі обмеження застосовують, зокрема, коли на певних ділянках накопичуються вагони або виникають труднощі з їх обробкою. Заборона не обов’язково означає повне припинення руху через відповідний перехід: її дія залежить від умов конкретної конвенції.

Раніше повідомлялося, що АТ “Укрзалізниця” запропонувало створити спільного з інвесторами бюджетного залізничного перевізника між Україною та ЄС.