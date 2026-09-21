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УЗ пропонує створити бюджетного перевізника між Україною та ЄС за $441 млн

Поезд
Україна може отримати бюджетного залізничного перевізника до ЄС / Укрзалізниця

АТ “Укрзалізниця” запропонувало створити спільного з інвесторами бюджетного залізничного перевізника між Україною та ЄС. Проєкт передбачає закупівлю поїздів європейської колії, інвестиції в акціонерний капітал на $441 млн та запуск перевезень орієнтовно за чотири роки.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Карпатського саміту С8 АТ.

Бюджетні поїзди з України до ЄС

Проєкт передбачає закупівлю сучасних поїздів європейської колії, які курсуватимуть між українськими та європейськими містами.

На першому етапі перевезення планують організувати з Ужгорода, Львова та Ковеля до Будапешта, Братислави, Варшави, Відня та Берліна. У перспективі перевізник має вийти на ринки Центральної та Східної Європи.

Орієнтовна вартість проєкту оцінюється у $441 млн. Наразі ініціатива перебуває на етапі поглибленої підготовки, а її запуск планують приблизно через чотири роки.

До реалізації проєкту також можуть долучитися залізничні та автомобільні перевізники з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Нагадаємо, Європейський Союз зацікавлений у розширенні європейської залізничної мережі територією України. Пріоритетними напрямками для будівництва євроколії є Львів, Київ та Одеса, що дозволить створити безперешкодні логістичні маршрути від Польщі та Чехії.

Автор:
Ольга Опенько

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