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УЗ предлагает создать бюджетного перевозчика между Украиной и ЕС за $441 млн

поезд
Украина может получить бюджетного железнодорожного перевозчика в ЕС / Укрзалізниця

АО "Укрзализныця" предложило создать совместного с инвесторами бюджетного железнодорожного перевозчика между Украиной и ЕС. Проект предусматривает закупку поездов европейского пути, инвестиции в акционерный капитал на $441 млн и запуск перевозок ориентировочно за четыре года.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Карпатского саммита С8 АО.

Бюджетные поезда из Украины в ЕС

Проект предусматривает закупку современных поездов европейского пути, которые будут курсировать между украинскими и европейскими городами.

На первом этапе перевозки планируют организовать из Ужгорода, Львова и Ковеля в Будапешт, Братиславу, Варшаву, Вену и Берлин. В перспективе перевозчику предстоит выйти на рынки Центральной и Восточной Европы.

Ориентировочная стоимость проекта оценивается в $441 млн. В настоящее время инициатива находится на этапе углубленной подготовки, а ее запуск планируется примерно через четыре года.

К реализации проекта могут присоединиться железнодорожные и автомобильные перевозчики из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Напомним, Европейский Союз заинтересован в расширении европейской железнодорожной сети по территории Украины. Приоритетными направлениями строительства евроколеи являются Львов, Киев и Одесса, что позволит создать беспрепятственные логистические маршруты от Польши и Чехии.

Автор:
Ольга Опенько

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