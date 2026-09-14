Более 200 тысяч контейнеров: "Укрзализныця" увеличила объемы перевозок на треть

За 8 месяцев 2026 года по железной дороге перевезено 202 734 TEU грузов в контейнерах, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Центра транспортных стратегий.

О положительной динамике сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев в ходе совещания с участием представителей мировых контейнерных линий и основных операторов рынка контейнерных перевозок Украины.

В то же время филиал ЦТС "Лески" презентовал стратегию продаж собственного подвижного состава. Предприятие планирует продать от 60% до 80% парка по долгосрочным договорам УСТО, а остальные 20-40% реализовывать на аукционах в случае повышенного спроса или предоставлять на общих основаниях. Рабочий парк филиала насчитывает 1537 платформ, среди которых 1224 единицы составляют 40-футовые, 265 единиц - 60-футовые и 48 единиц - 80-футовые платформы.

Дефицит платформ и замечания бизнеса

Представители бизнеса озвучили замечания по механизмам распределения вагонного парка филиала ЦТС "Лески" и необходимости их доработки с учетом специфики контейнерных перевозок.

Главной проблемой дальнейшего роста объемов перевозки грузов в контейнерах, по мнению бизнеса, является дефицит фитинговых платформ в Украине. Для решения проблемы перевозчики договорились с бизнесом перейти на долгосрочное сотрудничество по обеспечению платформ через договоры УСТО.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" перевезла около 1,3 млн тонн зерна в августе. В августе 2026 года по железной дороге перевезено 1 млн 296,5 тыс. тонн зерновых грузов. По сравнению с июлем текущего года показатель сократился на 34,7%, а по отношению к августу 2025 года — на 53,9%.