Понад 200 тисяч контейнерів: "Укрзалізниця" збільшила обсяги перевезень на третину

За 8 місяців 2026 року залізницею перевезено 202 734 TEU вантажів у контейнерах, що на 33% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Центру транспортних стратегій.

Про позитивну динаміку повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов під час наради за участі представників світових контейнерних ліній та основних операторів ринку контейнерних перевезень України.

Водночас філія ЦТС "Ліски" презентувала стратегію продажу власного рухомого складу. Підприємство планує продати від 60% до 80% парку за довгостроковими договорами УСТО, а решту 20-40% реалізовувати на аукціонах у разі підвищеного попиту або надавати на загальних підставах. Наразі робочий парк філії налічує 1537 платформ, серед яких 1224 одиниці становлять 40-футові, 265 одиниць — 60-футові та 48 одиниць — 80-футові платформи.

Дефіцит платформ та зауваження бізнесу

Представники бізнесу озвучили зауваження щодо механізмів розподілу вагонного парку філії ЦТС "Ліски" та необхідності їх доопрацювання з урахуванням специфіки контейнерних перевезень.

Головною проблемою до подальшого зростання обсягів перевезення вантажів у контейнерах, на думку бізнесу, є дефіцит фітингових платформ в Україні. Для вирішення проблеми перевізники домовилися з бізнесом перейти на довгострокову співпрацю із забезпечення платформами через договори УСТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" перевезла майже 1,3 млн тонн зерна у серпні. У серпні 2026 року залізницею перевезено 1 млн 296,5 тис. тонн зернових вантажів. Порівняно з липнем поточного року показник скоротився на 34,7%, а відносно серпня 2025 року — на 53,9%.