Україна різко скоротила залізничний експорт зернових у серпні: куди везуть вантажі

За перші 25 днів серпня "Укрзалізниця" транспортувала на експорт 461 тисяч тонн збіжжя, що на 67% менше, ніж у липні, та на 77% нижче за показники минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

За словами директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи товариства Валерія Ткачова, загалом за вказаний період залізницею було перевезено 951 тис. т зернових вантажів. Це на 42,4% менше, ніж за аналогічний період липня, і на 57% менше, ніж торік.

Розподіл експортного зерна за напрямками перевезення:

у напрямку західних прикордонних переходів — 343 тис. т;

у напрямку портів Великої Одеси — 56 тис. т;

у напрямку порту Ізмаїл — 56 тис. т;

у напрямку порту Рені — 6 тис. т.

У внутрішньому сполученні до станції Ізмаїл транспортовано майже 113 тис. т зернових. Обсяг перевезень у цьому напрямку зріс у 6,3 раза порівняно з липнем, а на підходах до порту перебуває понад 1800 вагонів.

Проте вивантаження зерна в портах Дунаю ускладнене через безпекову ситуацію. З початку серпня зафіксовано 291 повітряну тривогу загальною тривалістю 219 годин 32 хвилини, що становить понад дев'ять діб вимушеного простою.

Нагадаємо, за 18 діб серпня залізницею в експортному сполученні перевезли 342 тисяч тонн зернових. Це на 68% менше, ніж за аналогічний період липня, і на 77% менше, ніж торік.