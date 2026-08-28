США ввели нові санкції проти Ірану: під удар потрапили банківські мережі

США запровадили додаткові санкції проти Ірану. Посилення тиску відбувається через шість місяців після початку військової кампанії Вашингтона проти Ірану.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Фінансові обмеження

Адміністрація президента Дональда Трампа планує запровадити фінансові обмеження проти єгипетського банку за ведення бізнесу з Тегераном.

За словами американського чиновника, якщо запропоноване правило буде остаточно доопрацьоване й ухвалене, воно скасує фінансовий доступ США до відділень Banque Misr в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Зокрема, такий крок повністю позбавить філію Banque Misr в ОАЕ можливості користуватися кореспондентськими банківськими послугами будь-яких фінансових установ Сполучених Штатів Америки.

Цільові санкції проти пов'язаних із Тегераном структур

Окремо посадовці Міністерства фінансів США опублікували офіційне повідомлення про запровадження додаткових санкцій.

До нового обмеженого списку потрапила одна організація, яка базується в Гонконзі. Також під персональні обмеження потрапила одна фізична особа, пов’язана з іранським Bank Melli.

Раніше Трамп пригрозив величезними фінансовими наслідками для банків, підприємств та урядів будь-яких країн, що надаватимуть допомогу Тегерану. Він пообіцяв "економічну війну та ізоляцію безпрецедентного масштабу".

В липні Трамп пригрозив розширити удари по Ірану, якщо Тегеран не повернеться до переговорів, заявивши, що головною метою США залишається забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Водночас він відмовився від ідеї запровадити збір для суден, які проходять через протоку, заявивши, що країни Близького Сходу натомість збільшать інвестиції та торгівлю зі США.