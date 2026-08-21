США готують "найжорсткіші санкції" проти Ірану в історії: як реагує ринок нафти

Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент оголосив про підготовку “найжорсткіших санкцій в історії” проти Ірану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

На думку посадовця, застосування максимальних економічних обмежень має суттєво зменшити потребу у відновленні масштабних військових операцій у регіоні.

Заява міністра пролунала услід за попередженням президента Дональда Трампа щодо початку повномасштабної економічної війни та суворих наслідків для будь-якої держави, яка надаватиме підтримку Тегерану.

На тлі цих анонсів світові ціни на нафту зросли до максимуму за понад три тижні, адже майже піврічний конфлікт уже призвів до зупинки видобутку мільйонів барелів нафти на Близькому Сході.

Бессент підкреслив, що США поєднують військово-морську блокаду із жорстким фінансовим обмеженням, назвавши таку стратегію подвійним ударом, покликаним чинити вирішальний вплив на іранський режим. Подробиці нового санкційного пакета Фінансова служба США обіцяє розкрити на спеціальній пресконференції.

Реакція міжнародної спільноти

У відповідь на заяви з Вашингтона Міністерство закордонних справ Ірану рішуче засудило нові погрози, назвавши дії США економічним тероризмом. Іранські дипломати наголосили, що подібні заходи не похитнуть позицію країни щодо захисту власного суверенітету, а сам конфлікт уже призвів до значних людських жертв та серйозних збоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку.

Окремим питанням залишається позиція Китаю, який купує понад вісімдесят відсотків іранського нафтового експорту.

У той час як Бессент нагадав, що Пекін отримує значну частину енергоресурсів із Перської затоки і зацікавлений у стабілізації регіону, посольство Китаю у Вашингтоні закликало до розв'язання проблеми виключно дипломатичними та політичними шляхами.

Позиція Трампа

Раніше Дональд Трамп пригрозив величезними фінансовими наслідками для банків, підприємств та урядів будь-яких країн, що надаватимуть допомогу Тегерану. Він пообіцяв "економічну війну та ізоляцію безпрецедентного масштабу".

Президент не уточнив, які саме кроки вживуть США, і не назвав жодної країни, хоча попередження, схоже, поширюється на союзників США, які допомогли виступити посередниками в мирних переговорах.

Водночас аналітики зауважують, що американський президент перебуває під значним тиском усередині країни, де високі ціни на пальне погіршують його політичні рейтинги напередодні проміжних виборів до Конгресу.

МЗС Ірану зі свого боку назвало такі погрози спробою відвернути увагу американської громадськості від внутрішніх фінансових проблем США.

нагадаємо, в липні Трамп пригрозив розширити удари по Ірану, якщо Тегеран не повернеться до переговорів, заявивши, що головною метою США залишається забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Водночас він відмовився від ідеї запровадити збір для суден, які проходять через протоку, заявивши, що країни Близького Сходу натомість збільшать інвестиції та торгівлю зі США.