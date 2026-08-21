Ціна нафти на 21 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у п’ятницю, 21 серпня, дещо знизилися, попри ймовірність другого тижневого зростання, оскільки через війну між США та Іраном, що зайшла у глухий кут, і далі порушується постачання з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 21 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $93,55 - 0,3% WTI $86,50 - 0,4% Urals $88,85 +3.80%

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 23 центи (на 0,3%), до 93,55 долара за барель, після зростання на 2,4% під час попередньої сесії.

Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 33 центи (на 0,4%) до 86,50 доларів за барель, після зростання на 2,3% під час попередньої сесії.

Протягом останніх п’яти днів ціни на нафту Brent зросли більш ніж на 7%, на WTI – більш ніж на 8%, досягнувши найвищого рівня з 24 липня. Зростання відбулося на тлі побоювань, що невизначений перебіг війни США та Ізраїлю проти Ірану призведе до подальшого скорочення поставок від основних виробників нафти, таких як Саудівська Аравія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, головним чинником тиску залишається затяжний конфлікт між США та Іраном, який продовжує дестабілізувати постачання сировини з ключового видобувного регіону на Близькому Сході.

Термін дії попередньої мирної угоди вичерпався цього тижня, при цьому жодна зі сторін не робить кроків для відновлення переговорів, а президент США Дональд Трамп пригрозив суворими економічними заходами проти країн, які надають підтримку Ірану.

Експерти зазначають, що сторони конфлікту зайняли безкомпромісні позиції, хоча час для очікування вичерпується на тлі постійного подорожчання сировини.

Аналітики підрозділу Fitch Solutions — компанії BMI — повідомили про намір переглянути свій прогноз щодо вартості Brent у бік підвищення, оскільки ризики подальшого зростання залишаються високими.

У четвер через Ормузьку протоку пройшло сім вантажних суден, що становить лише половину від показника попереднього дня, свідчать дані сервісу відстеження суден Kpler.

Нагадаємо, світові ціни на нафту стрімко йдуть угору через загрозу блокади Ірану, проте український ринок пального дивує протилежним трендом. Гуртові ціни на бензин і дизель продовжують падати, а трейдери завезли в країну значні обсяги ресурсу. Delo.ua розібралось, що зараз відбувається на стелах вітчизняних АЗС і чи варто водіям очікувати суттєвого здешевлення пального найближчими днями.