Нафта дорожчає, а в Україні дешевшають бензин та дизель: що буде з цінами на АЗС

Світові ціни на нафту стрімко йдуть угору через загрозу блокади Ірану, проте український ринок пального дивує протилежним трендом. Гуртові ціни на бензин і дизель продовжують падати, а трейдери завезли в країну значні обсяги ресурсу. Delo.ua розібралось, що зараз відбувається на стелах вітчизняних АЗС і чи варто водіям очікувати суттєвого здешевлення пального найближчими днями.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту підросли після погроз США встановити безстрокову блокаду Ірану. Це свідчить про те, що перемовини про мирне врегулювання конфлікту на Близькому Сході зайшли в глухий кут і на швидке відновлення роботи Ормузької протоки розраховувати не варто.

Станом на вечір п'ятниці, 14 серпня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на жовтень здорожчали на $1,45 за барель, або на 1,67% — до $88,52 за барель. Вересневі ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate зросли в ціні на $1,15, або на 1,42% — до $82,40 за барель. За тиждень котирування Brent зросли приблизно на 6%, а WTI — на 5,4%.

Очікування затяжнішої війни, яка може обмежити пропозицію нафти, цього тижня нівелювали прогнози ОПЕК та Міжнародного енергетичного агентства, які скоротили оцінки зростання попиту. Водночас оприлюднені дані засвідчили найбільше за понад 3,5 року тижневе збільшення запасів сирої нафти у США.

Ринок бензину та дизелю адаптувався до роботи в умовах обміління Дунаю та геополітичної напруги

За даними консалтингового агентства "Нафторинок", наприкінці минулого тижня дизпаливо в гурті на українському ринку продовжило дешевшати. Станом на вечір п'ятниці, 14 серпня, порівняно з 7 серпня, середня ціна дизпалива в Україні знизилася на 2,46 грн/л — до 89,20 грн/л, а порівняно з 12 серпня зниження ціни становило 2,04 грн/л.

На зовнішніх ринках також спостерігається низхідний тренд. Станом на вечір п'ятниці, 14 серпня, від початку торгів котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі знизилися на $10,00/т — до $1224,25/т. На валютному ринку динаміка також сприяла здешевленню імпортного ресурсу. За даними Національного банку, долар знизився на 17 коп. — до 44,70 грн, а євро — на 21 коп., до 51,55 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті також дешевшав. Станом на вечір 14 серпня, порівняно з 7 серпня, середня ціна бензину А-95 знизилася на 1,90 грн/л — до 73,69 грн/л. Порівняно з 12 серпня бензин у гурті здешевшав на 1,69 грн/л.

На зовнішніх ринках переважає висхідний тренд. Котирування на північно-західному базисі Eurobob у четвер, 13 серпня, збільшилися на $13/т — до $1089–1146/т залежно від умов постачання. Південний індикатор FOB Med зріс на $9/т — до $1119/т.

За підсумками перших 12 днів серпня, середньодобові обсяги імпорту бензину всіх марок були на 24,0% нижчими за показник липня. У структурі постачань бензину А‑95 частка А‑95-Е0 становила 7,1%, тоді як решта обсягів припала на готовий бензин А‑95-Е10.

На АЗС ціни на дизель та бензин дещо знизилися. Станом на 14 серпня, порівняно з 7 серпня, середня ціна бензину А-95 на українських заправках знизилася на 44 коп./л — до 80,37 грн/л, а середня ціна дизпалива знизилася на 25 коп./л — до 91,86 грн/л. Основний низхідний імпульс забезпечують оператори великих національних мереж. Ukrnafta, UPG та Parallel скоригували низку основних позицій переважно на 1 грн/л, "БРСМ-Нафта" також знизила ціни на А‑95 і дизельне пальне, а AMIC провела помірнішу корекцію бензинових позицій. Разом із тим, поведінка великих операторів залишається неоднорідною. OKKO зберегла попередні ціни, тоді як WOG підвищив ціни на ДП та ДП+ на 1 грн/л. На відміну від національних мереж, регіональні оператори реагують контрастніше, поєднуючи суттєві зниження (зокрема, ZOG на А‑95) із різноспрямованими змінами, як у Neftek, де одні види пального дорожчали, а інші дешевшали. У результаті саме національні оператори формують загальний напрям зміни цін, тоді як регіональні мережі більшою мірою реагують на локальну конкурентну ситуацію.

За оцінкою засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, паливний ринок трохи оговтався від шоку, в якому він опинився наприкінці липня, і трейдерам вдалося законтрактувати значні обсяги пального, які цього тижня надійдуть до країни. Через це в гурті очікується подальше зниження цін на бензин та дизпаливо. Однак паливні котирування в ЄС залишаються високими, а ситуація на Близькому Сході — напруженою, тож навряд чи мережі підуть на суттєве зниження цін за таких умов. Таким чином, ціни на бензин та дизпаливо на АЗС цього тижня залишатимуться переважно стабільними .

Ціна газу залишається стабільною попри сезонний пік попиту

За даними "Нафторинку", 14 серпня середня ціна на LPG із доставкою по Україні знизилася на 110 грн/т, порівняно з 12 серпня, і становила 73 658 грн/т. Ціна із самовивозом зменшилася на 718 грн/т, досягнувши 71 414 грн/т.

У результаті ціни суміші пропан-бутану в портах Дунаю та Чорного моря коливалися в діапазоні 70 000–73 200 грн/т ($880–946/т без податків), тоді як середня ціна зменшилася на 633 грн/т — до 70 917 грн/т ($895/т без податків). За перші 12 днів серпня середньодобові обсяги імпорту автогазу впали на 10,8% порівняно з липнем — до 2,1 тис. т.

На АЗС середня ціна LPG за минулий тиждень майже не змінилася. Станом на 14 серпня, порівняно з 7 серпня, середня ціна пропан-бутану на АЗС знизилася на 5 коп./л — до 42,83 грн/л. Внутрішня динаміка при цьому залишалася різноспрямованою. Окремі оператори, зокрема Neftek та "Єгаз", підвищили ціни на 1–1,50 грн/л, тоді як VostokGaz, EnergyPlus та "СТС" знизили їх на 0,46–1 грн/л. Водночас більшість великих національних мереж зберегла попередні рівні.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня ціни на пропан-бутан залишатимуться стабільними як гуртом, так і вроздріб . Сезонне споживання трохи зросло, але ринок залишається збалансованим, без профіциту чи дефіциту.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 82,90 93,90 43,90 WOG 82,90 93,90 44,50 Socar 85,40 95,90 43,90 Motto - 89,90 41,40 БРСМ-Нафта 77,99 89,99 40,99 UPG 78,90 89,90 42,90 UKRNAFTA 78,90 89,90 42,90

Дані: застосунки мереж АЗС.