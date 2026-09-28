МХП, Kernel та інші: які агрокомпанії показали найбільший виторг у першому півріччі

Сукупний виторг 5 389 агрокомпаній, які подали звітність за перше півріччя і 2025-го, і 2026 року, зріс на 19% — до 448,35 млрд грн. Водночас їхній чистий прибуток скоротився на ті ж 19% — до 66,1 млрд грн, а прибуткових компаній стало менше.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані "Опендатаботу".

Станом на вересень 2026 року в Україні працюють 82 954 агрокомпанії. За січень–серпень з'явилося 853 нових підприємства, тоді як 262 припинили роботу. Таким чином, на одну закриту компанію припадає понад три нові.

Водночас фінансову звітність за перше півріччя 2026 року подали лише 5 800 агрокомпаній — на 6% менше, ніж роком раніше.

Для порівняння динаміки "Опендатабот" враховував 5 389 компаній, які прозвітували за обидва періоди. Прибутковими серед них були 66%. Їхня кількість за рік скоротилася на 8%, тоді як збиткових підприємств побільшало.

Хто отримав найбільший виторг

Найбільший виторг за перше півріччя показала "Вінницька птахофабрика" — 37,47 млрд грн. За рік показник збільшився майже на 40%, або на 10,66 млрд грн.

Друге місце посіла "Миронівська птахофабрика" з 16,35 млрд грн, третє — "Лебединський насіннєвий завод" із 13,37 млрд грн.

Серед фінансово-промислових груп найбільший сукупний виторг агрокомпаній, які подали звітність за обидва періоди, припав на МХП — 73,79 млрд грн. У Kernel показник становив 19,11 млрд грн, у SP Advisors — 17,82 млрд грн.

При цьому йдеться не про загальний виторг цих груп, а лише про показники агрокомпаній у їхньому складі, які потрапили до вибірки.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року сукупний прибуток українських аграрних компаній зріс на 21% і сягнув 223 млрд грн.