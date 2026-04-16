Прибуток аграрних компаній України збільшився на 21%: аналітики пояснили причини зростання

Прибуток аграрних компаній України збільшився на 21% / Unsplash

Українське агровиробництво за підсумками 2025 року продемонструвало суттєве номінальне зростання фінансових показників. Сукупний прибуток понад 35 тисяч профільних компаній досяг 223 млрд грн, що на 21% перевищує результати попереднього року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Центр досліджень продовольства та землекористування (KSE Агроцентр).

Попри позитивну фінансову динаміку, у секторі спостерігається структурний розрив між номінальними прибутками та реальною доданою вартістю.

Домінування холдингів та податкові рекорди

Аналіз показав, що найбільшу ефективність демонструють лідери ринку. Десять найбільших компаній із груп МХП, Kernel та Goodvalley наростили прибутки одразу на 40%, забезпечивши 16 млрд грн до оподаткування. Експерти пов'язують це з ефектом масштабу та здатністю великих холдингів краще адаптуватися до логістичних викликів.

Ключові показники галузі у 2025 році:

  • Фінансовий результат: 223 млрд грн до оподаткування (+38,5 млрд грн до 2024-го).
  • Сплата податків: зафіксовано історичний максимум — 13,3 млрд грн прямих податків (+34,6%).
  • Податкове навантаження: становить близько 6% від загального доходу сектору.

Реальна ситуація: ціновий фактор проти обсягів

Попри номінальне зростання валової доданої вартості (ВДВ) на 21% у фактичних цінах, реальні показники галузі (у цінах 2021 року) скоротилися на 6,2%. Це свідчить про те, що фінансовий успіх 2025 року був сформований переважно за рахунок зростання цін на продукцію, а не за рахунок збільшення обсягів виробництва.

Нагадаємо, у квітневому прогнозі на 2026/27 маркетинговий рік валовий збір зернових в Україні знижено до 58,2 млн тонн. Це на 5% менше за попередні показники, що вказує на продовження тенденції до скорочення реальних обсягів виробництва.

Автор:
Максим Кольц