Прибыль аграрных компаний Украины увеличилась на 21%: аналитики объяснили причины роста

Украинское агропроизводство по итогам 2025 года продемонстрировало существенный номинальный рост финансовых показателей. Совокупная прибыль более 35 тысяч профильных компаний достигла 223 млрд грн, что на 21% превышает результаты предыдущего года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Центр исследований продовольствия и землепользования (KSE Агроцентр).

Несмотря на положительную финансовую динамику, в секторе наблюдается структурный разрыв между номинальной прибылью и реальной добавленной стоимостью.

Доминирование холдингов и налоговые рекорды

Анализ показал, что наибольшую эффективность показывают лидеры рынка. Десять крупнейших компаний из групп МХП, Kernel и Goodvalley нарастили доходы сразу на 40%, обеспечив 16 млрд грн до налогообложения. Эксперты увязывают это с эффектом масштаба и способностью больших холдингов лучше адаптироваться к логистическим вызовам.

Ключевые показатели отрасли в 2025 году:

Финансовый результат: 223 млрд грн до налогообложения (+38,5 млрд грн до 2024-го).

Уплата налогов: зафиксирован исторический максимум - 13,3 млрд грн прямых налогов (+34,6%).

Налоговая нагрузка: составляет около 6% от общего дохода сектора.

Реальная ситуация: ценовой фактор против объемов

Несмотря на номинальный рост валовой добавленной стоимости (ВДС) на 21% в фактических ценах, реальные показатели отрасли (в ценах 2021 года) сократились на 6,2%. Это свидетельствует о том, что финансовый успех 2025 был сформирован преимущественно за счет роста цен на продукцию, а не за счет увеличения объемов производства.

Напомним, в апрельском прогнозе на 2026/27 маркетинговый год валовой сбор зерновых в Украине снижен до 58,2 млн тонн. Это на 5% меньше предыдущих показателей, что указывает на продолжение тенденции к сокращению реальных объемов производства.