Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,50

51,26

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Прибыль аграрных компаний Украины увеличилась на 21%: аналитики объяснили причины роста

Комбайн
Прибыль аграрных компаний Украины увеличилась на 21% / Unsplash

Украинское агропроизводство по итогам 2025 года продемонстрировало существенный номинальный рост финансовых показателей. Совокупная прибыль более 35 тысяч профильных компаний достигла 223 млрд грн, что на 21% превышает результаты предыдущего года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Центр исследований продовольствия и землепользования (KSE Агроцентр).

Несмотря на положительную финансовую динамику, в секторе наблюдается структурный разрыв между номинальной прибылью и реальной добавленной стоимостью.

Доминирование холдингов и налоговые рекорды

Анализ показал, что наибольшую эффективность показывают лидеры рынка. Десять крупнейших компаний из групп МХП, Kernel и Goodvalley нарастили доходы сразу на 40%, обеспечив 16 млрд грн до налогообложения. Эксперты увязывают это с эффектом масштаба и способностью больших холдингов лучше адаптироваться к логистическим вызовам.

Ключевые показатели отрасли в 2025 году:

  • Финансовый результат: 223 млрд грн до налогообложения (+38,5 млрд грн до 2024-го).
  • Уплата налогов: зафиксирован исторический максимум - 13,3 млрд грн прямых налогов (+34,6%).
  • Налоговая нагрузка: составляет около 6% от общего дохода сектора.

Реальная ситуация: ценовой фактор против объемов

Несмотря на номинальный рост валовой добавленной стоимости (ВДС) на 21% в фактических ценах, реальные показатели отрасли (в ценах 2021 года) сократились на 6,2%. Это свидетельствует о том, что финансовый успех 2025 был сформирован преимущественно за счет роста цен на продукцию, а не за счет увеличения объемов производства.

Напомним, в апрельском прогнозе на 2026/27 маркетинговый год валовой сбор зерновых в Украине снижен до 58,2 млн тонн. Это на 5% меньше предыдущих показателей, что указывает на продолжение тенденции к сокращению реальных объемов производства.

Автор:
Максим Кольц