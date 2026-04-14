Украина открыла первый агрохаб в Африке: заработал центр переработки и распределения продовольствия

Украина открыла первый агрохаб в Африке в Республике Гана В рамках инициативы Food from Ukraine начал работу Центр переработки и распределения продовольствия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, Украина остается гарантом глобальной продовольственной безопасности. И в то же время предлагает новую модель сотрудничества — не только снабжать зерном, но и создавать новые возможности для партнеров.

Свириденко рассказала, что агрохаб создан украинским агробизнесом в сотрудничестве с правительством Ганы как результат договоренностей, достигнутых на конференции Food from Ukraine в ноябре 2025 года.

"Это новый формат нашего присутствия в мире, когда гуманитарная поддержка сочетается с развитием партнерства и местной экономики", - подчеркнула глава правительства.

Она отметила, что украинскую продукцию будут совмещать с местной, формировать продовольственные наборы и обеспечивать их распределение. Следующий этап – развитие переработки, упаковки и порционирования непосредственно в Гане.

В первые наборы уже вошли черты местного производства и макаронные изделия, изготовленные в Гане из украинской муки. Свириденко рассказала, что во время открытия передали 4000 продуктовых наборов наиболее уязвимым слоям населения.

"Рассматриваем Гану как важного партнера в Западной Африке для гуманитарной поддержки и развития торговли на западном побережье Африканского континента. Готовы делиться нашей экспертизой, технологиями и опытом повышения урожайности, чтобы вместе усиливать мировую продовольственную безопасность", - подытожила премьер-министр.

Напомним, в ноябре 2025 года сообщалось, что Украина создает агрохаб в Западной Африке. Тогда был подписан Меморандум о взаимопонимании с Ганой.

Также Украина и ОАЭ работают над созданием агропродовольственного хаба по переработке и экспорту украинской продукции на Ближний Восток и в страны Африки.

При этом потенциал экспорта украинской агропродукции в страны Субсахарской Африки – в десятки раз превышает существующий уровень. По оценкам экспертов, экспорт можно нарастить до $25 млрд в год в течение следующих 5-8 лет, из которых около $10 млрд может приходиться на аграрную продукцию и продовольствие.