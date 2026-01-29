Продовольственная безопасность: Украина и ОАЭ планируют создать агрохаб

Украина и ОАЭ работают над созданием агропродовольственного хаба по переработке и экспорту украинской продукции на Ближний Восток и в страны Африки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Создание агрохаб в ОАЭ

Украинская делегация презентовала партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов концепцию агропродовольственного хаба - современную платформу для переработки, хранения и экспорта украинской продукции на рынки Ближнего Востока и стран Глобального Юга.

В ходе встречи обсуждался потенциал проекта и возможные направления его практической реализации. Стороны подтвердили взаимный интерес к продолжению сотрудничества, учитывая стратегическую роль ОАЭ как регионального лидера в странах Персидского залива.

Результатом переговоров стало подписание Письма о намерениях между Минэкономики Украины и МИД ОАЭ по развитию сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, в частности, по созданию агропродовольственного хаба.

"Объединенные Арабские Эмираты являются для Украины ключевым партнером в развитии современной агропродовольственной логистики и инфраструктуры переработки. Мы рассматриваем создание хабов как стратегический элемент новой архитектуры продовольственной безопасности не только для Украины, но и для регионов Ближнего Востока и Африки. Эта инициатива имеет значительный инвестиционный потенциал. стоимостью", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

Напомним, в ноябре 2025 года сообщалось, что Украина создает агрохаб в Западной Африке. Тогда был подписан Меморандум о взаимопонимании с Ганой.