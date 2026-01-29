Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Наличный курс:

USD

43,05

42,95

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Продовольственная безопасность: Украина и ОАЭ планируют создать агрохаб

ОАЭ
Сотрудничество Украины и ОАЭ в продовольственной безопасности / Минэкономики

Украина и ОАЭ работают над созданием агропродовольственного хаба по переработке и экспорту украинской продукции на Ближний Восток и в страны Африки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Создание агрохаб в ОАЭ

Украинская делегация презентовала партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов концепцию агропродовольственного хаба - современную платформу для переработки, хранения и экспорта украинской продукции на рынки Ближнего Востока и стран Глобального Юга.

В ходе встречи обсуждался потенциал проекта и возможные направления его практической реализации. Стороны подтвердили взаимный интерес к продолжению сотрудничества, учитывая стратегическую роль ОАЭ как регионального лидера в странах Персидского залива.

Результатом переговоров стало подписание Письма о намерениях между Минэкономики Украины и МИД ОАЭ по развитию сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, в частности, по созданию агропродовольственного хаба.

"Объединенные Арабские Эмираты являются для Украины ключевым партнером в развитии современной агропродовольственной логистики и инфраструктуры переработки. Мы рассматриваем создание хабов как стратегический элемент новой архитектуры продовольственной безопасности не только для Украины, но и для регионов Ближнего Востока и Африки. Эта инициатива имеет значительный инвестиционный потенциал. стоимостью", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

Напомним, в ноябре 2025 года сообщалось, что Украина создает агрохаб в Западной Африке. Тогда был подписан Меморандум о взаимопонимании с Ганой.

Автор:
Ольга Опенько