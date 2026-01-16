Украина и Конго создадут агрохаб и будут развивать переработку пищевой продукции: детали

В рамках престижной международной выставки "Зеленая неделя" (Grüne Woche), проходящей в Берлине, Украина и Демократическая Республика Конго подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности. В частности, страны создадут логистического агрохаба для приема, хранения и распределения зерновых культур.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

"Мы заинтересованы не только в поставке сырья, но и в развитии совместных проектов по переработке, логистике и внедрению современных агротехнологий. Сотрудничество с Демократической Республикой Конго открывает для украинских производителей новые рынки, создает возможности для инвестиций и способствует формированию устойчивых цепей поставок продовольствия", - подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, подписавший со стороны Украины документ.

О чем договорились?

Стороны договорились об амбициозных проектах, которые помогут обеим странам. Одним из важнейших пунктов стало создание логистического агрохаб для приема, хранения и распределения зерновых культур.

Кроме логистики, сотрудничество сосредоточится на следующих векторах:

развитие центра переработки и распределения пищевых продуктов, в частности социальных программ и школьных столовых;

семеноводство и поставка высококачественных сортовых семян ключевых культур;

сельскохозяйственные исследования и технологии (точное земледелие, методы орошения);

производство удобрений и мелиорация грунтов;

растениеводство и животноводство, аквакультура, ветеринарные продукты и технологии;

агротехническое образование для граждан Конго;

переработка продукции сельского хозяйства и другие.

"Это открывает новые возможности для расширения присутствия украинских агропроизводителей на рынках Африки, развития экспорта агропродовольственной продукции с добавленной стоимостью, усиления роли Украины как надежного партнера в сфере глобальной продовольственной безопасности", - отметили в Минэкономики.

Напомним, в ноябре 2025 года сообщалось, что Украина создает агрохаб в Западной Африке. Тогда наша страна подписала Меморандум о взаимопонимании с Ганой.

